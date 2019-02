Dealer verkauft Zucker statt Kokain – Käufer beschwert sich bei Polizei

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Polizeibeamte werden im Berufsalltag zwar regelmäßig mit skurrilen Situationen konfrontiert, doch ein Anruf in dem Polizeirevier Craigavon in Nordirland hat die Beamten in Staunen versetzt. Die Person wollte sich eigentlich über einen Betrug beschweren. Den amüsanten Dialog machte die Behörde dann auf Facebook publik.