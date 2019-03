Nach Absturz: China und Äthiopien halten Boeings am Boden

Quelle: Reuters Nach Absturz: China und Äthiopien legen Boeings an die Kette (Archivbild)

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine mit 157 Menschen an Bord hat die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines ein Startverbot für alle baugleichen Maschinen vom Typ Boeing 737-8 Max verhängt. Das teilte die Gesellschaft am Montagmorgen mit. "Auch wenn wir die Unglücksursache nicht genau kennen, haben wir uns entschlossen, diese Maschinen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme am Boden zu belassen", heißt es in der Mitteilung.