Opel kehrt nach Russland zurück

Quelle: Reuters Opel kehrt nach Russland zurück (Symbolbild)

Der deutsche Kraftfahrzeughersteller Opel soll unter der neuen französischen Muttergesellschaft PSA nach Russland zurückkehren. PSA wolle außerhalb von Europa in den nächsten Jahren deutlich mehr Autos verkaufen. Dazu werde Opel in Russland, Peugeot in Nordamerika und Citroën in Indien auftreten. Das teilte der französische Autokonzern am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mit.