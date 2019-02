Bericht: Gesundheits-Apps senden Nutzerdaten an Facebook

Quelle: www.globallookpress.com Bericht: Gesundheits-Apps senden Nutzerdaten an Facebook (Symbolbild)

Einige Dritthersteller-Apps, darunter Anwendungen, die Daten zur Gesundheit ihrer Anwender speichern, senden ohne Genehmigung der Nutzer deren persönliche Daten an Facebook. Das geht aus einem neuen Bericht des Wall Street Journal hervor. Die Rede ist von sensiblen Daten wie Körpergewicht, Menstruationszyklus oder Herzfrequenz. Die Weiterleitung der Informationen betrifft auch User, die überhaupt nicht in dem Netzwerk angemeldet sind, heißt es in der Recherche.