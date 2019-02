Israel nimmt nach Tempelberg-Unruhen muslimische Verwalter fest

Quelle: Reuters (Archivbild)

Nach Unruhen am Tempelberg in Jerusalem hat Israels Polizei zwei hochrangige Mitarbeiter der muslimischen Wakf-Behörde festgenommen. Die Behörde verwaltet die islamischen Heiligtümer in Jerusalem. Die Polizei habe den Vorsitzenden der Stiftung, Abdel Asim Salhab, sowie den Stellvertreter Nadschi Bkeirat festgenommen, bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag.