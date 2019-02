Es wird Frühling: 50 Sonnenbrillen verschwinden aus Büro in Moskau

Kurz vor Frühlingsbeginn ermittelt die Moskauer Polizei wegen des Diebstahls von 50 Sonnenbrillen. Nach Angaben der Behörden wurde die Straftat in einem Büro im Zentrum der russischen Hauptstadt begangen. Die Frau, die den Diebstahl bei der Polizei anzeigte, teilte mit, dass die Sonnenbrillen wahrscheinlich schon in der Zeitspanne vom 10. bis zum 12. Februar gestohlen worden seien. Sie bezifferte den Schaden auf umgerechnet knapp 1.750 Euro.

Es ist nicht der erste Fall von vermutlich "saisonbedingter" Kriminalität in Moskau. So wurden Ende September 2018 aus einem Laden in Moskau 100 Pelzmäntel gestohlen. Die maskierten Täter schlugen die gläserne Eingangstür ein, betraten das Geschäft und verluden die Beute in den Kofferraum eines Jeeps. Damals schätzte die betroffene Firma den Schaden auf umgerechnet 256.000 Euro. (Life.ru)

