Der Winter naht: Diebe stehlen 100 Pelzmäntel aus Geschäft in Moskau

Quelle: Sputnik

Es dauert nicht lange, bis der Winter in Russland wieder einkehrt. Vorsorge für die kalte Saison beginnt daher schon im September. So haben drei maskierte Männer in der Nacht zum Freitag ein Kürschnergeschäft in Moskau bestohlen. Die Diebe ließen dabei 100 Pelzmäntel mitgehen.