Kolumbianische Behörden sprengen Haus von Drogenbaron Pablo Escobar

Quelle: www.globallookpress.com Kolumbianische Behörden sprengen Haus von Drogenbaron Pablo Escobar (Archivbild)

Über 25 Jahre nach dem Tod des Drogenbarons Pablo Escobar ist ein ehemaliges Wohnhaus des berüchtigten Kartellchefs in Medellín gesprengt worden. Innerhalb von wenigen Sekunden verschwand das Gebäude Mónaco am Freitag aus dem Stadtbild. 1.500 Bewohner des Stadtviertels Santa María de Los Ángeles in der kolumbianischen Millionenmetropole waren zuvor in Sicherheit gebracht worden.