Maria Sacharowa: USA planen Waffenkauf in Osteuropa für Opposition in Venezuela

Die USA und ihre NATO-Verbündeten arbeiten daran, Waffen in einem osteuropäischen Land einzukaufen, um sie der Opposition in Venezuela zu übergeben. Diesen Vorwurf äußerte Maria Sacharowa, offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, bei einem Briefing am Freitag.