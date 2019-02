Weltkriegsbombe in Paris gesprengt

Quelle: Reuters Weltkriegsbombe in Paris gesprengt (Symbolbild)

Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe haben viele Pariser am Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Bombe wurde erfolgreich neutralisiert, wie die Pariser Polizei am frühen Sonntagnachmittag via Twitter mitteilte. Aus Sicherheitsgründen durften sich in der Umgebung vom Morgen an laut einem Bericht der Zeitung Le Parisien zwischenzeitlich rund 1.900 Menschen nicht in ihren Wohnungen aufhalten.