Weltkriegsbombe in Niedersachsen gesprengt: Heftige Detonation und Sachschäden

Quelle: www.globallookpress.com

Im niedersächsischen Lingen ist am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten entdeckt worden. Über 8.000 Menschen wurden evakuiert. Das Territorium in einem Umkreis von 1.000 Metern in der historischen Altstadt wurde geräumt, darunter auch drei Seniorenheime und das Rathaus.