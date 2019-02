Mann greift Frau in Nürnberg mit Messer an - Fahndung läuft

Ein Mann hat in Nürnberg eine Frau mit einem Messer angegriffen. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen auf Twitter mit. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.