Quelle: www.globallookpress.com Protest gegen Neonazi-Aufmarsch in Dresden

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Freitagnachmittag in der Dresdner Innenstadt gegen einen Aufmarsch von Neonazis formiert. Die Rechtsextremen hatten für den Abend - wie jedes Jahr - einen sogenannten Trauermarsch in Erinnerung an die Zerstörung der Elbestadt im Februar 1945 durch alliierte Bomber angemeldet. Das Bündnis "Dresden nazifrei" und ein Verbund der bürgerlichen Mitte - Stadt, Kirchen, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur - riefen dazu auf, "Gesicht zu zeigen".