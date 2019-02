Accio Drogen! Häftlinge schmuggeln Rauschgift in Harry Potter-Buch

© Polizei Häftlinge schmuggeln Rauschgift in Harry Potter-Buch

Mitarbeiter eines Gefängnisses in der britischen Stadt Nottingham haben in einem Haftraum das Buch "Harry Potter und der Feuerkelch" gefunden, dessen Seiten mit einer psychotropen Spice ähnlichen Substanz besprüht worden waren. Im Buch fehlten etwa 400 Seiten, die nach Angaben von Justizvollzugsbeamten von den Gefangenen in Streifen gerissen und geraucht wurden. Wie Gefängnis-Mitarbeiter Adam Donegani sagte, kostete jeder Streifen circa 50 Euro, was höher als der Straßenwert ist.