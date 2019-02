Safety first: US-Amerikaner testet kugelsichere Weste - und stirbt

Quelle: www.globallookpress.com Safety first: US-Amerikaner testet seine kugelsichere Weste aus und stirbt (Symbolbild)

Ein US-Amerikaner, der sich eine kugelsichere Weste gekauft hatte, wollte sie bei erster Gelegenheit ausprobieren – und kam dabei ums Leben. Als Parker Ray Lynch und zwei seiner Freunde am Montag in einem Waldgebiet in der Nähe der Stadt Phoenix Schießübungen machten, zog der 25-Jährige seine Schutzweste an und bat einen seiner Kumpel, auf ihn zu feuern. Sein Freund überlegte nicht lange, feuerte eine Kugel ab und verletzte Lynch im Unterleib.