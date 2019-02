Serienmörder zeichnet Porträts seiner Opfer – FBI veröffentlicht sie, um Getötete zu identifizieren

Die US-Sicherheitsbehörde FBI hat die Porträts veröffentlicht, die ein Serienmörder gezeichnet hat – in der Hoffnung, dass sie bei der Identifizierung von Opfern helfen können. Der 78-jährige Samuel Little, der wegen anderer Morde bereits zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wurde, gestand vor kurzem, dass er in den USA zwischen den Jahren 1970 und 2005 90 Menschen getötet hatte.