Kinderwagen voller menschlicher Körperteile: Ehepaar gesteht zehnfachen Frauenmord

Quelle: Reuters Kinderwagen voller menschlicher Körperteile: Ehepaar gesteht zehnfachen Frauenmord (Symbolbild)

Die mexikanische Polizei ermittelt gegen ein Ehepaar, das bis zu zehn Morde an Frauen begangen haben soll. Juan Carlos und Patricia N. wurden am 4. Oktober in der Stadt Ecatepec festgenommen, nachdem die Polizei auf deren Spur im Rahmen der Suche nach mehreren vermissten Frauen kam. Als die Polizei das Paar festnahm, hatten sie einen Kinderwagen voller menschlicher Körperteile bei sich.