Quelle: www.globallookpress.com Russland ruft USA zum schnellen Truppenabzug aus Syrien auf

Russland fordert die USA auf, den angekündigten Abzug ihrer Soldaten aus Syrien so schnell wie möglich umzusetzen. "Wir wissen, dass US-Präsident Donald Trump aktiv daran arbeitet, seine Wahlversprechen einzuhalten. Doch das passiert in der US-Politik nur in seltenen Fällen", sagte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Sotschi nach Gesprächen mit seinen Kollegen aus der Türkei und dem Iran. Ein solcher Schritt wäre positiv und würde die Lage in dem Bürgerkriegsland stabilisieren.