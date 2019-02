Ausnahmezustand an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze verhängt

Quelle: Reuters

Die Behörden des kolumbianischen Departamento de Norte de Santander haben am Grenzübergang nahe der Stadt Cúcuta im Zusammenhang mit den geplanten US-amerikanischen humanitären Hilfslieferungen nach Venezuela den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Hilfsgüter sollen am 23. Februar in das Nachbarland Venezuela gebracht werden.