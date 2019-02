Etwas andere Lachgummis – britische Polizei nimmt Dealer mit Hanf-Gummibonbons fest

© Kent Road Police Etwas andere Lachgummis – britische Polizei nimmt Dealer mit drogenversetzten Gummibonbons fest (Bild aus Polizei-Tweet zum Vorfall)

Einen Mann mit einer Ladung etwas anderer Lachgummis haben Streifenpolizisten in Gravesend in der britischen Grafschaft Kent am Dienstag festgenommen: Die zu etwa zehn Stück pro Tütchen verpackten Gummibonbons seien "wahrscheinlich" mit Tetrahydrocannabinol (THC) oder einem anderen Hanf-Wirkstoff versetzt gewesen, so die Polizei.