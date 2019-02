69 Tote in bisher unbekannten Gräbern im Westen Mexikos entdeckt

Quelle: Reuters 69 Tote in verborgenen Gräbern im Westen Mexikos entdeckt (Archivbild)

Mexikanische Behörden haben 69 Leichen in mehreren verborgenen Gräbern im Westen des Landes gefunden. Es werde an der Identifizierung der Opfer gearbeitet, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Colima am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Lokale Medien berichten, die Toten wurden in rund 50 Gräbern in der Gemeinde Tecomán gefunden.