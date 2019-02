Flugzeugtriebwerk fängt Feuer nach Zusammenstoß mit Vogel (Video)

View this post on Instagram

Las palabras más difíciles de escuchar 😳PREPÁRENSE PARA EL IMPACTO. . . Nunca antes me habían pasado tantos pensamientos en tan poco tiempo. Creí que estas cosas solo ocurrían en películas. . . Viví cada una de las explosiones😶, estaba justo a la salida de la ventanilla... No tengo mucho aliento para contarles todas las cosas que fluían en mente durante el hecho, pero si hay algo que estaba claro ESTE NO ERA EL MOMENTO, tengo la certeza de que mi propósito en la tierra no se ha cumplido, y mientras grababa solo decía DIOS gracias, sé que me falta mucho por entregar. . . A la distancia veía a @inviertenti & @aurarod con la misma calma que mi espíritu me trasmitía... Faltan muchas vidas por impactar. Guatemala a allá nos vemos!! DIOS EN CONTROL. #cesarluciano #DESPIERTA