Erschreckendes Video: Pilot kämpft beim Start gegen den Wind

Quelle: AFP Erschreckendes Video: Pilot kämpft beim Start gegen den Wind (Symbolbild)

Das Unwetter in Großbritannien hat den Start und die Landung der Flugzeuge am Flughafen Newcastle International erschwert. Das Video zeigt die verzweifelten Versuche der Piloten, die Maschinen bei Stoßwind zu starten und zu landen. Die Passagiere schrien vor Angst, als die Flugzeuge wackelten und durch den Seitenwind aus ihrer Flugrichtung gebracht wurden. Es wurden in einigen Gebieten Großbritanniens Sturmböen von 132 Kilometern pro Stunde gemessen.