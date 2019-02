Mann verliert Handy in Striptease-Bar und wird der Kinderpornographie überführt

In Lake Station, US-Bundesstaat Indiana, wurde ein Mann des Besitzes und der Anfertigung kinderpornographischen Materials in zwei Fällen überführt, weil er sein Smartphone in einem Striptease-Lokal verloren hatte. Ein Besucher des Clubs fand das mobile Gerät zwischen Sesselkissen und nahm es mit nach Hause. Weil er das Telefon nicht entsperren konnte, um den Besitzer zu ermitteln, ersetzte er die SIM-Karte durch seine eigene, um wenigstens über die Bilder Anhaltspunkte zu bekommen.