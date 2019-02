Tutanchamuns Grab nach Renovierung wieder offen - Geheimnis von braunen Flecken geklärt

Denkmalpfleger haben jahrzehntelange Renovierungsarbeiten an der Grabkammer des altägyptischen Pharaos Tutanchamun abgeschlossen. Die Fachleute haben die staubbedeckten Wandgemälde wiederhergestellt, Kratzer und Flecken entfernt und eine Aussichtsplattform gebaut. Zudem ist ein Luftreinigungssystem in der Grabstätte installiert worden. Die in frische Leinenbetttücher eingewickelte Mumie Tutanchamuns ist in einen hermetisch-sauerstofffreien gläsernen Sarkophag gebettet worden.