Texas-Republikaner geben Linken Schuld an Holocaust – in Nationalsozialismus sei auch "Sozialismus"

Quelle: Reuters Texas-Republikaner geben Linken Schuld an Holocaust – in Nationalsozialismus sei auch "Sozialismus" (Symbolbild: Zwei Auschwitz-Überlebende auf dem ehemaligen KZ-Gelände am 74. Holocaust-Gedenktag.)

In Texas haben Vertreter der Republikanischen Partei von Harris County den Holocaust-Gedenktag missbraucht, um ihren politischen Gegnern eins auszuwischen. Sie gaben in einem Post in sozialen Medien mit dem Spruch "Leftism kills" (dt. etwa: "Links sein tötet") der politischen Linken die Schuld an der Judenvernichtung im Dritten Reich – mit der Begründung, die Nazis hätten einen Verweis auf den Sozialismus in ihrem Parteinamen.