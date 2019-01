Präsident Poroschenko kandidiert für zweite Amtszeit in der Ukraine

Quelle: Reuters Präsident Poroschenko kandidiert für zweite Amtszeit in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will bei der Präsidentenwahl im März als Kandidat antreten. "Die tiefe Verantwortung gegenüber dem Land (...) bringt mich dazu, noch ein weiteres Mal für den Posten des Präsidenten zu kandidieren", sagte der 53-Jährige am Dienstag in Kiew.