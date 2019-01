Studie: Klimaerwärmung bringt seit 40.000 Jahren verdeckte Landschaften zum Vorschein

Uralte Landschaften, die lange von Eisschichten bedeckt waren, liegen durch den Klimawandel in der kanadischen Arktis zunehmend frei. Eine neue Studie zeigt, dass durch die Eisschmelze Landschaften zum Vorschein kommen, die das Sonnenlicht seit 40.000 Jahren nicht gesehen haben. Die Studienergebnisse deuten außerdem darauf hin, dass die Sommertemperaturen in dieser Region im letzten Jahrhundert höher waren als in den letzten 115.000 Jahren.