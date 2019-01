"Signifikante Fortschritte" nach US-Taliban-Gesprächen in Doha

Die USA und Vertreter der radikalislamischen Taliban haben sich in der jüngsten Gesprächsrunde im Golfemirat Katar offenkundig angenähert. Nach sechstägigen Gesprächen schrieb der US-Delegationsleiter Zalmay Khalilzad am Samstag auf Twitter, die Treffen seien produktiver als in der Vergangenheit gewesen. "Wir haben in wichtigen Fragen signifikante Fortschritte gemacht", so Khalilzad.