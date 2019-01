Angebliche Hitler-Bilder beschlagnahmt - Polizei überprüft Aquarelle

Quelle: www.globallookpress.com Angebliche Hitler-Bilder beschlagnahmt - Polizei überprüft Aquarelle

Nach der Beschlagnahme dreier Bilder, die angeblich von Adolf Hitler gemalt wurden, untersuchen Experten in Berlin jetzt die Aquarelle. Wie ein Polizeisprecher in der Hauptstadt am Freitag weiter mitteilte, werden Kriminaltechniker die Bilder mit ihren Möglichkeiten prüfen. Außerdem sollten Kunsthistoriker hinzugezogen worden. Auch die Echtheit der Signatur werde überprüft. Wann die Analyse fertig wird, sei offen.