Militärübung bei klirrender Kälte in Russlands Zentralem Militärbezirk

Quelle: www.globallookpress.com Militärübung bei klirrender Kälte in Russlands Zentralem Wehrbezirk (Archivbild: Am Radarpult eines Kurzstrecken-Flugabwehrsystems Panzir-S bei Feuerübung auf dem Aschuluk-Übungsgelände in der Region Astrachan. 10. Oktober 2018)

Am Dienstag hat eine groß angelegte Prüfung der Kampfbereitschaft in Russlands Zentralem Militärbezirk begonnen und soll bis zum Ende der Woche andauern. Zahlreiche Waffengattungen sind an der Übung beteiligt. Das Augenmerk liegt dabei auf der Flugabwehr und bei den Raketenstreitkräften. So waren in der Wolgaregion am Dienstag die Gefechtsbesatzungen der Langstrecken-Flugabwehrraketensysteme S-400 und S-300 und der Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme Panzir-S1 im Einsatz.