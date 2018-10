380 Kilometer Reichweite – neue Langstreckenrakete für S-400-Flugabwehrsystem in den Dienst gestellt

Quelle: Sputnik 380 Kilometer Reichweite – neue Langstreckenrakete für S-400-Flugabwehrsystem in den Dienst gestellt (Archivbild: S-400-Lenkwaffenträger beziehen Stellung in der Primorje-Region im Fernen Osten Russlands)

Die Streitkräfte Russlands haben eine neue Langstrecken-Lenkrakete für das Flugabwehrsystem S-400 "Triumf" – das gab die Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag bekannt. "Die Langstreckenrakete 40N6 [40N6E ist die Exportversion] wurde in den Dienst gestellt. Alle notwendigen Papiere sind im September unterzeichnet worden, und danach ist der Einkauf dieser Raketen durch das Verteidigungsministerium angelaufen", zitiert TASS eine interne Quelle in der russischen Verteidigungsindustrie.