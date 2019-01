Russischer Radpanzer stürzt in Schlucht in Abchasien – drei Tote (Video)

Quelle: Sputnik Russischer Radpanzer stürzt in Schlucht in Abchasien – drei Tote (Video) (Archivbild: Schützenpanzerwagen BTR-80 vor Beginn der Großübung "Zusammenarbeit-2018" der Streitkräfte der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit)

In Abchasien ist am Freitag ein Schützenpanzerwagen vom Typ BTR-80 der russischen Landstreitkräfte von einer unwegsamen Bergstraße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Bei diesem Unfall sind drei russische Militärangehörige um ihr Leben gekommen, zwei weitere wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus des Militärbezirks geflogen, meldete der Pressedienst des russischen Militärbezirks Süd am Montag.