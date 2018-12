Nepal: Bus mit Trauergästen stürzt in 400 Meter Tiefe – mindestens 20 Insassen tot

Quelle: Reuters Nepal: Bus mit Trauergästen stürzt in 400 Meter Tiefe – mindestens 20 Insassen tot (Symbolbild)

In Nepal ist am Freitagabend ein Bus mit Dutzenden Insassen in eine 400 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Der Unfall ereignete sich im Distrikt Nuwakot. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben, weitere 17 erlitten schwere Verletzungen. Viele Opfer schwebten in Lebensgefahr.