Papst Franziskus lädt Gläubige nun auch online zum Beten ein

Papst Franziskus hat jetzt auch eine eigene App und eine Online-Plattform zum Beten. "Click To Pray" (Klick zum Beten) soll ein Netzwerk sein, in dem Gläubige aller Welt ihre Gebete austauschen. Die App für Smartphones gibt es in sechs Sprachen, wie der Vatikan am Sonntag mitteilte.