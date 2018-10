Standort des Propheten: Vatikan entwickelt Pokémon Go für Gläubige

Quelle: www.globallookpress.com Standort des Propheten: Vatikan entwickelt Pokémon Go für Gläubige (Symbolbild)

Die Organisation Fundación Ramón Pané hat eine App entwickelt, die sich an der erfolgreichen, in Japan entwickelten App "Pokémon Go" anlehnt. Gefangen werden aber keine Pokes, sondern katholische Heilige, außerdem werden Vorräte wie Wasser und Brot gesammelt. Offenbar soll das Spiel mit dem sprechenden Namen "Follow Jesus Christ Go!" (Folge Jesus Christus) zur Vorbereitung für den Weltjugendtag, der im Januar 2019 in Panama stattfindet, entwickelt worden sein.