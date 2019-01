Spanien: Neue Probleme bei Suche nach Kleinkind im Schacht

Bei der Suche nach dem Kleinkind Julen, das seit sechs Tagen in einem mehr als 100 Meter tiefen Schacht verschollen ist, kommen die Helfer in Spanien weiterhin langsamer voran als geplant. Wegen der komplizierten Bedingungen in dem hügeligen Gebiet nahe der Küstenstadt Málaga konnten sie bis Samstagvormittag immer noch nicht mit dem Bau eines geplanten Bergungstunnels beginnen.

Die ganze Nacht waren die Helfer mit den Arbeiten zur Aufstellung einer Plattform zur Stabilisierung der Hauptbohrmaschine beschäftigt, wie Medien unter Berufung auf die Rettungsteams berichteten. Dabei waren mehrere Schaufelbagger im Einsatz. Vom zweijährigen Julen gibt es seit Sonntag kein Lebenszeichen. Der Kleine soll bei einem Ausflug mit seiner Familie in das Loch gefallen sein, das einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern hat. Bei Kameraaufnahmen wurde in dem Schacht in einer Tiefe von knapp 75 Metern eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich hatte. Allerdings verhinderte lose Erde, mit der Kamera tiefer vorzudringen.

Mit der 75 Tonnen schweren Bohrmaschine will man einen Bergungstunnel bauen, der senkrecht zum Unglücksschacht verlaufen soll. In einer ersten Etappe wollen die Retter rund 80 Meter tief graben. Anschließend sollen erfahrene Minenarbeiter unten eine erste Verbindung zum Schacht herstellen, um zunächst in dieser Tiefe erneut mit einer Roboter-Kamera nach dem Kind zu suchen. Auch ein Bodenradar aus Schweden wird eingesetzt.

Sorgen bereitet den rund 100 Helfer am Hügel Cerro de la Corona in Totalán rund 15 Kilometer nordöstlich von Málaga auch, dass Regen angekündigt ist, der die Rettungsarbeiten zusätzlich behindern würde. Daher wurden am Freitag bereits Gräben zur Drainage gezogen. Am Samstagvormittag fielen am Unglücksort erste Tropfen. (dpa)