Polizei findet Granatwerfer bei Autobahn-Kontrolle in Bayern

Quelle: www.globallookpress.com Polizei findet Granatwerfer bei Autobahn-Kontrolle in Bayern (Symbolbild)

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 9 bei Naila (Bayern) haben Polizisten in einem Auto einen Granatwerfer und ein Softair-Sturmgewehr gefunden. Die Waffen befanden sich im Wagen eines 20-Jährigen mit einem 19 Jahre alten Mitfahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Waffen wurden bei der Kontrolle am Freitagnachmittag beschlagnahmt. Bei dem Granatwerfer wird geprüft, ob er unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt.