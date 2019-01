Schlüssel vergessen? Pilot versucht, durchs Fenster ins Cockpit zu klettern

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Was passiert, wenn du nach der Arbeit feststellst, dass du die Schlüssel am Arbeitsplatz vergessen hast und alle Zugänge sind verschlossen? Die einzige Möglichkeit ist, durch ein Fenster in den Raum zu gelangen. So tat es auch ein Pilot auf dem Londoner Flughafen Heathrow, der sich durch ein winziges Fenster Zugang zum Cockpit verschaffen wollte.