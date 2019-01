Britischer Fährkapitän rammt Schlauchboot und verletzt Insassen – Freispruch

Fährenkapitän im britischen Poole rammt Gummiboot samt Insasse – freigesprochen (Archivbild: Die Ausflugsfähre Maid of Poole)

Im Hafen der britischen Stadt Poole hat ein Fährmeister ein Festrumpfschlauchboot samt Insassen gerammt, als er dieses an der Anlegestelle seiner Fähre vorfand. Der 35jährige Oliver Jarvis betätigte das Schiffshorn und forderte den Besitzer des Schlauchbootes lautstark zum Verlassen der Anlegestelle auf. Vom Horn alarmiert, sprang der Besitzer in das Boot, um es an eine andere Stelle zu bewegen – Sekunden später wurde es von der Fähre gerammt und gegen das Hafenufer gedrückt.