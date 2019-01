Schnelle Verdauung – schnellere Heimreise: Kreuzfahrtschiff muss nach Norovirus-Ausbruch umkehren

Quelle: Reuters Schnelle Verdauung – schnellere Heimreise: Kreuzfahrtschiff muss nach Norovirus-Ausbruch umkehren (Symbolbild)

Die Oasis of the Seas, das ehemalige größte Kreuzfahrtschiff der Welt, musste seine Karibik-Kreuzfahrt vorzeitig abbrechen und in den Basishafen von Florida zurückkehren, nachdem ein Norovirus mindestens 277 Passagiere lahmgelegt hatte. Das Schiff kehrte einen Tag früher als geplant zurück, damit es für die nächsten Gäste gründlich desinfiziert werden konnte. Die Reisekosten sollen allen 8.000 Gästen in vollem Ausmaß rückerstattet werden.