Schwere Winterstürme in Kalifornien - Erdrutsche befürchtet

Quelle: Reuters Schwere Winterstürme in Kalifornien - Erdrutsche befürchtet (Symbolbild)

Schwere Winterstürme mit massiven Regenfällen suchen Kalifornien heim. Der Wetterdienst warnte am Mittwoch vor heftigen Unwettern mit Starkwinden in der Sierra Nevada, die bis Freitag bis zu zwei Metern Schnee bringen könnten. Die Behörde riet von Autofahrten in der Region ab.