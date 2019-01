In Oberbayern mehr als 20 Zentimeter Neuschnee - Unfälle und Straßensperrungen

Quelle: www.globallookpress.com In Oberbayern mehr als 20 Zentimeter Neuschnee - Unfälle und Straßensperrungen

Nach einer kurzen Atempause für Helfer und Anwohner in Bayern schneit es seit der Nacht zum Sonntag am Alpenrand weiter. "Wir verzeichnen am Morgen 25 Zentimeter Neuschnee in Teisendorf, 30 Zentimeter in Ruhpolding und 21 Zentimeter in Garmisch", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).