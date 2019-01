Todesursachen in den USA: Opiate überholen Autounfälle und töten mehr Amerikaner als Vietnamkrieg

Quelle: Reuters Studie: Opiate überholen erstmals Autounfälle als Todesursache in den USA (Sollte man in den USA vielleicht am Mann haben, wenn Statistiken zu glauben ist: Notfallpäckchen für Opiat-Überdosis bei einem Überdosis-Vorsorgekurs im Lourdes-Hospital in New York)

US-Amerikaner haben erstmals in der Geschichte ein höheres Risiko, an den Folgen von Drogen aus der Familie der Opiate zu sterben als bei einem Verkehrsunfall. Die Todesfälle durch Missbrauch von Schlafmohn-Produkten sowie synthetischen Opiaten verdreifachten sich in den USA in den letzten 20 Jahren – für das Jahr 2017 lag die traurige Bilanz bei über 43.000 Toten. Infolge von Verkehrsunfällen kamen im selben Jahr etwas über 40.000 US-Amerikaner ums Leben.