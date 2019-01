Überwachung der Waffenruhe: UN stimmen für neue Jemen-Mission

Quelle: Reuters Überwachung der Waffenruhe: UN stimmen für neue Jemen-Mission (Archivbild)

Der UN-Sicherheitsrat hat grünes Licht für eine vorerst auf sechs Monate angelegte Beobachtungsmission zur Überwachung einer Waffenruhe in der strategisch wichtigen Hafenstadt Hudaida im Jemen gegeben. Der Rat stimmte am Mittwoch einstimmig für die von Großbritannien verfasste entsprechende Resolution, die die Entsendung von 75 unbewaffneten Beobachtern in die Region vorsieht.