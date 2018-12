Waffenruhe im Jemen in Kraft getreten

Quelle: Reuters Waffenruhe im Jemen in Kraft getreten (Symbolbild)

Im Bürgerkriegsland Jemen hat die Waffenruhe für die strategisch wichtige Hafenstadt Hudaida begonnen. Sie trat am Dienstag um Mitternacht Ortszeit (Montag, 22 Uhr MEZ) in Kraft. In einem nächsten Schritt soll ein Komitee zusammentreten, das unter UN-Vorsitz den Abzug der Truppen beider Seiten koordiniert. Innerhalb von drei Wochen sollen sich diese aus Hudaida zurückziehen.