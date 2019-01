Gestohlene Goldmünze – Alarmsicherung am Einstiegsfenster war defekt

Quelle: Reuters Gestohlene Goldmünze – Alarmsicherung am Einstiegsfenster war defekt (Archivbild)

Der Diebstahl einer zwei Zentner schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gelang über ein Fenster, dessen Alarmsicherung defekt und deshalb deaktiviert war. Seit 2014 seien immer wieder Probleme mit der Technik an dem Fenster aufgetreten, sagte ein leitender Mitarbeiter des Referats Sicherheit bei den Staatlichen Museen zu Berlin am Montag als Zeuge im Prozess vor dem Landgericht. Zeitweise sei das Fenster der Herren-Umkleidekabine dann nicht in der Alarmsicherung des Gebäudes gewesen.