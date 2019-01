Prozess um spektakulären Diebstahl von Goldmünze hat begonnen

Quelle: www.globallookpress.com Prozess um spektakulären Diebstahl von Goldmünze hat begonnen (Symbolbild)

Mit großem Andrang hat am Berliner Landgericht der Prozess um den spektakulären Diebstahl einer Goldmünze im Millionenwert begonnen. Auf der Anklagebank sitzen seit Donnerstag vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren. Den Angeklagten wird gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt. Sie sitzen nicht in Untersuchungshaft. Den Saal betraten sie durch ein Spalier von rund drei Dutzend Journalisten, ihre Anwälte äußerten sich vorab nicht.