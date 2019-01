Argentinische Fußballlegende Maradona wegen Magenblutung operiert

Der argentinische Fußballtrainer Diego Maradona ist wegen einer Magenblutung operiert worden. Der Eingriff in einem Krankenhaus nahe Buenos Aires sei gut verlaufen, twitterte sein Anwalt Matías Morla am Samstagabend (Ortszeit). "Jetzt hoffen wir darauf, dass sich Diego erholt, damit er so bald wie möglich zur Arbeit zurückkehren kann."