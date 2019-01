Selektives Gehör? Chinesin behauptet, nur Frauenstimmen zu hören – und bei Männern taub zu sein

Was sich wie eine kuriose Ausrede anhört, ist tatsächlich eine medizinische Diagnose: Ärzte haben bei einer Frau in China eine seltsame Art von Gehörverlust diagnostiziert, bei der man Männerstimmen nicht mehr wahrnimmt. Stimmen von Frauen hört man jedoch nach wie vor problemlos. Die Betroffene mit dem Vornamen Chen musste neulich feststellen, dass sie ihren Freund nicht mehr hören konnte. Als sie am Vortag zu Bett ging, hatte sie Übelkeit und ein Klingeln in den Ohren.